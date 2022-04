La London Book Fair dedica un espai a la literatura catalana

Ladedica, des d’aquest dilluns i fins dijous, un focus a la literatura catalana. Amb el títol "", la participació en la fira literària de referència en el món anglosaxó ha de permetre l'entrada al mercat internacional de les lletres catalanes, així com incrementar substancialment les traduccions a l’anglès en cinc anys. La iniciativa està organitzada per l'i l'. Compta amb la participació de 31 editorials, 21 de les quals participaran en el programa professional.El certamen se celebrarà després de dos anys d'aturada, arran de la pandèmia. Es tracta, així, de la. També serà la primera vegada que els autors catalans hi vendran drets. Fins ara, només els compraven. La selecció d’autors al certamen s’ha fet amb criteris de paritat, representació territorial i traduccions recents d’obres a l’anglès.són els convidats a l'estand català.La llengua des de la qual es tradueixen més obres a l'anglès és el, seguida del francès, l'italià i l'anglès. L'alemany i el portuguès completen els primers llocs del rànquing, al qual s'hi ha sumat el xinès els darrers anys. Les traduccions d'obres en català no es troben, per ara, en una posició rellevant. Si bé, s'espera que la presència a la London Book Fair signifiqui un impuls en un termini de cinc anys.

