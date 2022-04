Rave il·legal a Camarasa amb 200 persones des del divendres

s'apleguen des de divendres en unaal paratge natural de la Maçana, a, a la. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats dissabte al matí de laque s'havia convocat a les xarxes socials i van començar a fer controls per mirar d'evitar que hi accedís més gent.Els agents no han desallotjat l'espai, però han estat fentals participants de la festa que abandonaven el lloc. Així, la rave encara estàa l'espera que els seus participants vagin marxant progressivament. Posteriorment, la policia mirarà d'aclarir qui n'han estat els seus responsables per tal de prendre mesures al respecte si s'escau.L'alcaldessa de Camarasa,, va expressar la sevadavant la possibilitat dels danys mediambientals que pugui generar aquesta trobada. "És la primera vegada que ens trobem en una situació com aquesta i estem molt sorpresos. El que més enssón les", ha dit durant el cap de setmana.

