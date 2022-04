El truc per saber quin va ser el teu primer like a Instagram

Tot i que TikTok cada cop té més usuaris,encara continua sent laarreu del món. I és que l’aplicació s’ha convertit en una eina indispensable per a centenars d’empreses i usuaris que generen beneficis mitjançant les seves publicacions.El que molta gent no sap és que, més enllà de difondre i consumir continguts, l'ens permet accedir a diverses. Per exemple, hi ha un apartat que ens permet consultar quin va serSi t'agrada el safareig i vols recordar com va començar la teva interacció a Instagram, és el moment de donar-hi una ullada. Accedir-hi és ben senzill i només s'han de seguir aquests petits passos:Ves al teu perfil i prem sobre la icona d’opcions (les tres ratlles horitzontals) situada a la part superior dreta.En el menú desplegat, accedeix a "La teva activitat" i tria l'opció "Interaccions".Finalment, en l'apartat "m'agrada o likes", podràs veure totes les interaccions amb les teves publicacions preferides. Com a, aquestes dades es poden ordenar de més a menys antiga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor