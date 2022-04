Antiavalots de matinada per tallar la llum a sis famílies amb nens a Manresa

Dues furgonetes dels ARRO i agents antiavalots impedien el pas al carrer Bambylor. Foto: Pere Fontanals

Manresa, dilluns, dos quarts de set del matí.. Dues furgonetes dels agents antiavalots delsi una tercera buida per a possibles detencions encaren el, a la plaça Catalunya de Manresa, tallen la via als vehicles i als vianants i fan cordó al voltant d'uns operaris que es disposen aelèctric d'un bloc on viuenDes del carrer, però, no poden completar l'operació i els cal accedir al petit pati que hi ha davant la casa. Agents antiavalotsque empunyen des que han sortit de la furgoneta i amb una pota de cabrafins que queda l'accés obert. Alguns dels veïns de l'immoble miren des del balcó tota la operació ambDesprés que divendres passat els operaris aïllessin elèctricament l'immoble perquè un hipotètic tall d'electricitat, aquest dilluns han completat l'operació. Han deixat sense llum,, sis famílies, amb dotze infants, que porten set mesos demanant a la companyia. Set mesos. Just des que van habilitar les estances de l'immoble que la PAHC Bages havia alliberat de mans del fons voltor Cerberus l'1 de maig de 2021 -Bloc 8- després de la manifestació dela Manresa.A banda d'inacabats, els pisos ocupats havien estat a expenses dels assaltants i i Les famílies que hi han acabat vivint i altres activistes de la plataforma van estar mesos reparant els nombrosos desperfectes que tenia l'edifici i completant aquelles obres que la. Per poder-hi entrar a viure, l'edifici es va connectar a la xarxa general d'electricitat i, en paral·lel, es van demanat comptadors socials per a cadascun d'ells obeint a laque hi resideixen.Lluny de tramitar aquestes sol·licituds, la companyia elèctrica ha tirat pel dret i aquest dilluns ha executat laacompanyats d'una dotzena d'agents antiavalots degudament armats. Segons asseguren des de la PAHC, l'estava informat de les nombroses pressions que havien rebut aquestes famílies per part de la companyia elèctrica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor