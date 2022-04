Cambray treu pit del P2 gratuït i garanteix el finançament als ajuntaments

Resposta a deu de les 14 demandes dels sindicats

El nou marc normatiu per protegir la immersió

Enmig d'unamb elsdona aire al conseller el dirigent que més desgast acumula del Govern . En la compareixença que ha fet aquest dilluns al Parlament, ha tret pit d'una mesura que ha reivindicat com a beneficiosa en termes pedagògics, de reducció de desigualtats i de conciliació. Conscient que alguns municipis, especialment, assenyalen el finançament decom a, Cambray ha assegurat que tots els municipisdel que en aquests moments paguen les famílies i que aquest estarà blindat de cara als propers anys.Divendres, fent referència a les crítiques que arriben de l'Ajuntament que governa Ada Colau, Cambray va precisar quedel que ara paguen les famílies, un anunci que des del consistori consideren que en cap cas es produirà en base als càlculs fets. A més, ha precisat que els consistoris no hauran d'avançar el finançament per garantir la gratuïtat de l'escolarització per a les famílies perquè la Generalitat pagarà en base a bestretes calendaritzades. En tot cas, ha subratllat que la comissió de seguiment que es crearà haurà de servir per, si es detecta que en algun ajuntament no es cobreix el finançament de l'escolarització, "que es creguin convenients". Tot i donar suport a la mesura, el PSC ha subratllat aquesta "insuficiència" dels recursos aportats per la Generalitat per garantir una gratuïtat que consideren que ha d'anar acompanyada de la universalització.Cambray ha subratllat que el compromís del Govern ésals altres dos cursos de l'educació infantil dels 0 als 3 anys en funció de la disponibilitat pressupostària i que, en el cas de les famílies que hagin d'optar per una escola bressol privada s'abaratirà el cost amb una reducció de 800 euros anuals per alumne. També ha assenyalat via fons europeus els ajuntaments podran optar a subvencions per poder crear noves places d'escoles bressol durant els propers tres anys. Se'n podran crear fins a 10.500.Cambray ha emmarcat la gratuïtat del P2 en el paquet de tres mesures que han de promoure unaque portaràen l'escenari educatiu català. Les altres dues són el pla per reduir ràtios i el de la lluita contra la segregació escolar. El conseller ha assegurat que, si bé és cert que hi ha una caiguda demogràfica, s'hauria pogut continuar sense reduir ràtios. En canvi, ha defensat que"L'horitzó és reduir les ràtios a 20 a totes les etapes educatives", ha dit tot reconeixent, però, que no es podia fixar un calendari concret.El conflicte obert pelsamb la conselleria està. Les negociacions no han donat fruits i, davant d'aquest escenari,, que aquest cap de setmana ha rebut el suport explícit de la cúpula d'ERC, ha reivindicat que el seu departament està donantper la quals es va convocar la vaga de cinc dies. Hi ha un punt, però, que ha deixat clar que queda, que és l'una setmana des del proper setembre, una qüestió que els sindicats reclamen que s'hauria d'ajornar.Cambray ha comparegut en comissió al Parlament amb vocació de defensar les mesures que està impulsant la conselleria d'Educació malgrat la bel·ligerància dels sindicats, que en continuen demanant la seva dimissió. El dirigent, que compta amb el suport granític del president, ha negat que prengui decisions sense dialogar, com li recriminen els sindicats. "Tret del calendari, trobin un exemple on no hagi existit el diàleg", ha assegurat davant la resta de grups de l'oposició, a qui ha emplaçat a posar-ne algun exemple. El conseller també ha assenyalat que els sindicats no s'hagin tornat a presentar a la taula de negociació: "Estem a la taula i no es presenten".A l'hora de desglossar com han negociat amb els sindicats, Cambray ha precisat que han fet fins adiferents al comitè de vaga i que la darrera d'elles suposa una inversió addicional de 500 milions d'euros en els propers tres anys. Set de les demandes ateses, ha dit, s'encarrilaran el proper curs, mentre que tres més estan candelaritzades. Pel que fa a les no ateses, la d'invertir un 6% del PIB en Educació ha dit que requereix d'un "acord de país" i que hi ha que responen a una mirada pedagògica discrepant, com ara la revocació del decret de plantilles. En tot cas, el punt candent de desacord també es manté en el calendari escolar, que Educació va anunciar que s'avançaria en una setmana el proper curs sense haver-ho acordat abans amb els agents educatius, una acció que va ser el detonant de la convocatòria de la vaga."No hi haper a l'alumnat", ha defensat Cambray, que ha subratllat que s'escurça la desconnexió de l'estiu i que beneficia l'alumnat vulnerable. A partir d'aquí, ha explicat que l'oferiment als sindicats és que s'ajustin les decisions per poder aplicar de forma eficient el calendari. A més, ha precisat que el mes de setembre no serà com el mes de juny, sinó quei amb el 100% de gratuïtat". Els comuns li han reclamat a Cambray que ajorni l'aplicació del nou calendari, com va aprovar el Consell Escolar, i la CUP li ha retret que la vengui com una mesura "feminista" tot assenyalant que les famílies no tenen una jornada compactada per acompassar-se amb la jornada intensiva que es farà durant el mes de setembre. El conseller ha replicat que l'avançament del curs suposarà unaper a les famílies.Cambray també ha defensat l'impuls delper protegir la immersió lingüística a l'escola catalana. Ha reivindicat que el decret anunciat pel Govern permetrà "refermar" el model i donar "protecció jurídica" als projectes lingüístics dels centres educatius. A més, ha subratllat que s'avaluaran anualment aquests projectes en base a indicadors objectius. El conseller també ha desgranat el pla per reforçar la presència del català a les aules incloent un procés de seguiment i d'avaluació de la seva aplicació en base a indicadors i criteris objectius que poden ser externs o interns. Ha afegit que a l'avaluació de l'aprenentatge s'hi afegiranEl conseller també ha fet una referència a l'aplicació dels nous currículums, dels quals ja va anunciar una moratòria optativa perquè puguin ser aplicats de forma progressiva durant tres anys. "Entenem el trasbals a l'hora de fer canvis. Facilitarem que", ha assegurat Cambray, que ha defensat que no han actuat amb "unilateralitat", com critiquen els sindicats, i que la prova és que s'ha celebrat un procés participatiu durant el qual s'han fet 850 propostes.

