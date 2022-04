Un estudi mostra que la Covid afecta el sistema nerviós central

Altres notícies que et poden interessar

Investigadors de la, als Estats Units, han demostrat que laafecta el sistema nerviós central, en un estudi publicat a la revista científica. Es tracta de la primera avaluació integral de la neuropatologia associada amb la infecció en un model de primats no humans. S'ha detectat inflamació i lesions cerebrals greus, inclosos el dany i la mort de neurones, així com petites hemorràgies, a causa de la reducció del flux sanguini i d'oxigen al cervell.Aquestes troballes han estat presents en subjectes que no van experimentar cap malaltia respiratòria greu a causa del virus, quelcom que ha sorprès els experts. ", però és innegable que són resultat de la infecció", expliquen. Les complicacions neurològiques es troben sovint entre els primers símptomes i poden ser els més greus i persistents. A més, afectena persones de totes les edats, de circumstàncies mèdiques i graus de gravetat de la malaltia.Els resultats són consistents amb els estudis d'autòpsies a persones difuntes per coronavirus, el qual suggereix que els primats no humans poden servir com un model apropiat per a representar com els humans experimenten la malaltia. El programa d'investigació també ha estat finançat pel, mitjançant el​​​​​​

