La UVic aposta per la bioeconomia

Participació destacada al congrés BIT

La, un concepte relativament nou que està evolucionant d’una forma molt ràpida els darrers anys, posa el seu focus en fomentar la utilització sostenible i eficient dels recursos d’origen biològic al sector industrial. La bioeconomia circular té en compte les diverses opcions de valorització dels residus i subproductes orgànics que genera la cadena de producció i ajuda a tancar el cercle de les explotacions.El món de la recerca i la innovació s’està movent per oferir solucions en noves maneres de produir i consumir que respectin els límits ecològics del nostre planeta, i n’és un dels exemples la(UVic-UCC), principalment a través del Centre Tecnològic BETA . Una institució de recerca que serà molt present al primer Congrés de Bioeconomia, Innovació i Tecnologia (BIT 2022), que se celebrarà el 6 i el 7 d'abril a Vic La UVic-UCC va ser ladestinats a projectes de l’àmbit de la bioeconomia circular, amb un total derebuts. Les dades que recolzen aquest informe provenen de la plataforma de mapatge de l’especialització intel·ligent de Catalunya (Plataforma RIS3-MCAT).Aquesta posició destacada de laen el panorama català és deguda, en gran part, als resultats aconseguits aquests últims anys pel Centre Tecnològic BETA. Aquest centre participa, avui en dia, en una gran quantitat de projectes europeus directament relacionats amb diversos aspectes de la bioeconomia circular i en lidera diversos. El CT BETA també ha obtingut altres projectes finançats en l’àmbit estatal i té una participació activa en diversos grups operatius del Pla de desenvolupament rural de Catalunya, al costat d’empreses.Els programes en els quals ha pres part el CT BETA han sigut, en molts casos, la clau per començar a fer front a necessitats molt específiques del sector agroalimentari o per iniciar línies de treball de recerca. N’és un exemple la producció de bioplàstics a partir de residus agroindustrials, temàtica en la qual es va centrar el projecte Valorat, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Amb tot, el pes de la UVic-UCC i del CT BETA en l’àmbit de la bioeconomia circular té encara molt potencial de creixement. Recentment, s’ha anunciat que dos nous grans projectes europeus coordinats per la Universitat de Ghent i amb participació del CT BETA rebran finançament. Es tracta dels projectes Novafert i NutriBudget, que reforçaran l’aposta del centre per ser referents en l’àmbit de la gestió de nutrients i la producció de fertilitzants alternatius des d’una òptica circular.Aquests dos projectes se sumaran a altres projectes europeus de referència, com són el Fertimanure, i altres projectes finançats pel programa europeu H2020: AccelWater, Sea2Land o l’ETN Reflow, una Acció Marie Curie. A més a més, el CT BETA és l’única entitat de l’Estat que participa en dos projectes flagship del programa Bio-Based Industries (BBI), a través dels projectes CIRCULAR BIOCARBON i VioBond.Alguns dels projectes de bioeconomia circular en els quals participa el CT BETA tindran una, que tindrà lloc els propers 6 i 7 d’abril a l’Edifici el Sucre de Vic. El Congrés BIT 2022 neix amb la finalitat d’impulsar la transformació del sector primari promovent la incorporació d’estratègies empresarials i innovacions tecnològiques que permetin una producció d’aliments i bioproductes més eficient, saludable i respectuosa envers el medi ambient. El congrés coincideix amb un dels esdeveniments de referència del sector agrari i ramader català, elEl CT BETA presentarà al Congrés BIT 2022 diversos projectes de bioeconomia. Un d’ells és el Fertimanure, que treballa per a lad’alt valor afegit a partir de dejeccions ramaderes. Un altre és el Fertilwastes, queper obtenir nous productes per a l’agricultura. També s’hi exposaran l’Smart-Plant, un projecte ja finalitzat que ha ajudat a escalar tecnologies perd’aigües residuals, i el Decost, que ajuda a incorporar el compostatge comunitari en pobles mediterranis com a sistema principal per tractar la fracció orgànica dels residus municipals.

