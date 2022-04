Retencions al nou túnel de Glòries el primer dia laborable

Eldes de primera hora del matí d'aquest dilluns, el primer dia laborable que estàdesprés que el diumenge s'inaugurés en direcció Llobregat. Així, l'entrada a Barcelona per la Gran Via i des del Besòs està patintLes, més llargues que habitualment, són evidents ia la zona Besòs, segons fonts del Servei Català de Trànsit. L'Ajuntament de Barcelona ja haviaque es podrien produir retencions a primera hora del matí, ia més de l'ús del transport públic.L'obertura del túnel en sentit Llobregat comportaque afecta tant elscom els vehicles que es desplacen. La novetat principal és l'eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d'emergència.

