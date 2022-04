​Louis van Gaal anuncia que pateix càncer

Tot el nostre suport i solidaritat amb Louis van Gaal, que ha anunciat que pateix càncer de pròstata. Desitgem que tinguis una ràpida i total recuperació. Molta força, Louis! pic.twitter.com/czFi37g4QF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 3, 2022

El seleccionador dels Països Baixos i exentrenador del Barça,ha anunciat aquest diumenge que té unpel qual ja ha rebut 25 sessions de radioteràpia. Fins ara, els jugadors no ho sabien.El tècnic neerlandès, de 70 anys, va explicar la seva situació durant un programa de televisió del seu país: "No he volgut dir-ho als jugadors perquè no volia influir en el seu joc. No moriràs d'un càncer de pròstata, però tinc. Hi ha moltes coses que gestionar", ha dit.El preparador, que va dirigir el Barça entre 1997 i 2003, ha explicat que anava a l'hospital d'amagat. Van Gaal ha dirigit aquests dies d'aturada per seleccions els psense que els meus jugadors ho sabessin i entrava a l'hospital per una porta del darrera. Que no hagi sortit a la llum diu força del meu entorn", ha afegit Van Gaal.Elha reaccionat molt ràpid i ha donat tot el seu “suport i solidaritat” a l’exentrenador del club. “Desitgem que tinguis una ràpida i total recuperació. Molta força, Louis!”, ha dit en un tuit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor