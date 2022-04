Miquel Pueyo repetirà com a cap de llista d'ERC a Lleida

L'actual alcalde de, repetirà com a cap de llista d'a les pròximes eleccionsdel 2023. Així ho ha decidit l'assemblea local dels republicans, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'anunci l'ha fet el president de la secció local de Lleida del partit, Josep Maria Baiget, que ha assegurat que és un "honor" que Pueyo vulgui tornar a presentar-se als comicis.La decisió ha tingut "el suport majoritari per part de la". Per la seva banda, Pueyo ha agraït a la militància de la ciutat que li hagi renovat la confiança com ai ha dit que les eleccions municipals de l'any vinent "són extraordinàriament importants i constitueixen un repte de".Pel ja candidat lleidatà ien cap, aquest repte consisteix a demostrar que així com el "" va ser possible, l'actual govern també ha estat capaç d'afrontar uns anys "extremadament difícils a conseqüència de la situació econòmica, a conseqüència de lai de la crisi posterior".De la mateixa manera, l'actualha estat contundent en assegurar que "tenim força, tenim il·lusió, tenim capacitat, tenim equip, i tenim ganes que aquests quatre anys no hagin estat en cap cas un, sinó l'inici d'unapolítica, l'horitzó de la qual situem en l'any".D'altra banda, a l'acte també hi ha participat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha dit que la "bona feina feta per l'equip de Miquel Pueyo fa de Lleida l'exemple del model de canvi honest i deque posa en el centre el servei a les persones".

