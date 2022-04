❄️Es recomana NO fer desplaçaments cap a la C-16

Entre Cercs i Berga aquesta via en aquests moments està impracticable per la #neu#SCT #NEUCAT pic.twitter.com/KxXfJ3xgCE — Trànsit (@transit) April 3, 2022

La carreteraha quedat tallada aquest diumenge a la tarda a l'altura de) per la nevada que hi està caient. Segons el, calen cadenes per circular per aquesta via i el tall afecta des del punt quilomètric 99 fins al 104 en ambdós sentits de la marxa. La circulació s'està restablint, però amb retencions.La C-16 uneixamb laa través del, eli eli en diumenge sol registrar un important volum de trànsit en sentit sud, cap a l'àrea metropolitana, especialment a l'Alt Berguedà, on la carretera no està desdoblada. Quatreestan treballant per netejar la C-16 entre Cercs i BergaTots els pronòstics s'han complert i la neu ha arribat ade ple. També ho ha fet a, un fenomen força inusual. Si bé és cert que els carrers de la ciutat, per ara, no estan nevats,i elhan vist els flocs de neu.L'entrada a l'abril està sent molt freda, ambsota zero ia cotes molt baixes. Aquest dissabte elja va avisar: si a partir dels 300 metres d'altura -i fins i tot uns metres per sota- respecte del nivell del mar hi ha precipitació, hi ha força possibilitats que sigui en forma de neu, i així ha estat a gran part del país.

