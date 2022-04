Un home mata a ganivetades el seu fill d'11 anys al País Valencià

Un home de 47 anys ha matat aquest diumenge el seu fill, de 11 anys, a ganivetades al seu domicili a la localitat de, al. L'agressor ha estat detingut per agents de la. Els fets han passat cap a les 14.00 hores, quan la policia espanyola ha rebut l'avís delFins al lloc han assistit diverses dotacions de la Guàrdia Civil i lade Sueca que, quan han accedit a l'habitatge, han trobat el menor sense vida. Pel que sembla, l'avís l'ha donat ladel menor, que s'havia desplaçat al domicili de l'home per recollir el fill, que havia passat el cap de setmana amb el pare, però en intentar accedir a l'interior, ningú li obria la porta.L'arma que hauria utilitzat l'home per perpetrar el crim seria un. El menor, de 11 anys, era l'únic fill que tenia el. Fins al lloc també hi ha acudit un equip mèdic del SAMU que ha mobilitzat el(CICU).Els efectius sanitaris han confirmat la mort del menor i també han atès la mare i l'àvia de la. L'arrestat ha estat traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca, on roman detingut en espera de passar a. L'home tenia unasobre la dona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor