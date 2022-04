Un celler català, el més admirat del món segons els professionals del vi

Família Torres, en una imatge d'arxiu Foto: ND



Família Torres ha estat escollida la marca de vins més admirada del món pels professionals del sector vitivinícola, segons el rànquing "publicat per la. El celler familiar del Penedès ha aconseguit la primera posició per sisena vegada en les dotze edicions del rànquing global i continua encapçalant la llista europea.La llista "The World’s Most Admired Wine Brand" s'obté a partir d'una enquesta enviada a(compradors de vi, sommeliers, majoristes, propietaris de bars, Masters of Wine, escriptors de vi, educadors i altres especialistes en vi). A aquests se'ls demana que designin les cinc marques de vi que més admiren, tenint en compte factors com la qualitat i la consistència del vi, la relació qualitat-preu i la solidesa de la marca i el màrqueting.Segons l'editor de Drinks International, Shay Waterworth, els aspectes més esmentats pels participants a l'enquesta a l'hora de votar per Família Torres són "el focus del celler en la qualitat i l'excel·lència a través d'una varietat de vins i regions, la forma en què el celler combina la tradició i la innovació i el seu pronunciat compromís mediambiental". I afegeix: ". No només produeixen vins de primer nivell, sinó que el celler també és líder en matèria de sostenibilitat, i això constitueix un magnífic exemple per als productors de tot el món".Segons, director general i membre de la cinquena generació de Família Torres, “Ens sentim molt orgullosos i satisfets d’haver estat escollits la marca de vins més admirada del món per sisena vegada. És una gran notícia, especialment després de dos anys de Covid, i un enorme reconeixement a l'extraordinària feina, dedicació i focus en l'excel·lència del nostre equip, distribuïdors i membres de la família".al rànquing, i se situa a la posició 40. Podeu consultar el rànquing The World’s Most Admired Wine Brands 2022 aquí

