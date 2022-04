Vídeo | Atac a la comissaria d'Ajaccio per demanar justícia per Yvan Colonna

La manifestation dégénère devant le commissariat et la Préfecture d'#Ajaccio avec déjà de nombreux jets de cocktails molot*v. (Via TéléPaese/ Corse Matin/ France 3) #Corse #Colonna #YvanColonna pic.twitter.com/5h4A9YYeVr — Thibault Penet🔻🐢 (@ThibaultPenet_) April 3, 2022

Des milliers de personnes manifestent à #Ajaccio pour demander justice pour Yvan Colonna, la libération des prisonniers politiques corses et la reconnaissance du peuple corse. (Alta Frequenza) #Corse pic.twitter.com/ABLoyfBwtp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 3, 2022

Atac a la comissaria d'Ajaccio per demanar justícia per Yvan Colonna. Milers de persones s'han manifestat per demanar l'alliberament dels presos polítics corsos i el reconeixement per part de França del poble cors. Es tracta d'una de les desenes de manifestacions i concentracions que s'han produït des de la mort de l'activista independentista cors.L'el passat 21 de març. Així ho va anunciar la seva família a través del seu advocat Patrice Spinosi: "La família d'Yvan Colonna confirma la seva morta aquest vespre a l'hospital de Marsella [on estava ingressat en coma]".Spinosi, en el mateix comunicat, també va escriure, a petició de la família, que ". Tot i que Colonna va ser agredit fa unes setmanes a la presó d'Arlès per un integrista islàmic, el moviment independentista cors atribueix l'agressió a l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor