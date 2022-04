Un socio del Barça pregunta si #Motomami de ⁦@rosalia⁩ se llevará en la camiseta en algún partido.



Joan Laporta: “nos gusta mucho Motomami, todo se tiene que decir”.



El mejor momento de la Asamblea.



⁦⁦@RadioMARCA⁩ pic.twitter.com/lD7fXyIiFj — Alejandro Segura (@Alejandro_sj) April 3, 2022

L'delha deixat un moment gairebé còmic. En les diferents interpel·lacions aperquè detallés l'acord amb, el president del club ha estat preguntat sobre si hi ha la possibilitat que a la samarreta hi apareguin publicitats dels cantants, com per exemple, "" deLaporta, amb perplexitat, ha respost que no sap si això que plantejava el soci passarà, tot i que hi ha la possibilitat -lapermet fins a dos partits on canviï la-. Sobre la cantant catalana també ha tingut algunes paraules: "Ens agrada molt, tot sigui dit; una salutació si ens està veient, que no sé si és sòcia, però algun cop ha manifestat la sevapel club".L'Assemblea de Compromissaris ha donatentre el club i Spotify. Els socis han aprovat l'acord per 625 vots a favor, 49 en contra i 27 en blanc. La companyia sueca serà la patrocinadora del Barça, que per primer cop lliga el nom de l'estadi al patrocinador del club. Es tracta d'un acord de màxims, amb Spotify com ade la samarreta de partit també del femení i la samarreta d'entrenament.

