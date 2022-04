L'ANC critica les «reculades» del Govern: «A l'Estat només se'l pot derrotar»

L'encara presidenta de l'(ANC),, fa una crida "desmuntar el pacte d'estabilitat per dalt" davant les decisions polítiques dels partits que configuren eli els representats al Parlament per a "reprendre l'ofensiva per la independència".Paluzie ho ha dit en l'acte de commemoració del desè aniversari de l'entitat al Teatre-Auditori de, on ha retret a l'executiu català les "" que s'han fet en l'actual mandat vers el govern espanyol. "", ha assegurat davant d'un públic entregat. La cita ha servit per marcar el full de ruta per als propers anys, reactivant l'organització al carrer i denunciant tota actuació autonomista.També ha criticat la proposició de llei per modificar la: "Els nostres governants estan a punt de cometre un error que ataca la columna vertebral" de, ha dit, i considera que el castellà es convertiria en la llengua vehicular a l'escola. "No us vam donar els nostres vots, aquest, perquè féssiu això", ha dit als partits independentistes amb majoria al, i ha animat els socis de l'entitat a exercir pressió, amb exigència i mobilització."Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres", ha insistit, i ha argumentat que l'Assemblea serà insubornable i independent, sense. Per a Paluzie, els retrocessos de l'venen per "la combinació entre les pors i els interessos dels dirigents".

