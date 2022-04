«Crim de guerra» a Ucraïna: l'exèrcit rus assassina civils quan marxa de Kíiv

Altres notícies que et poden interessar

, recuperada per l'exèrcit ucraïnès, quan els. "Els cossos de persones amb les mans lligades, que han sigut assassinades a trets pels soldats russos, estaven als carrers. No tenien armes. No representaven cap amenaça", ha denunciat un dels assessors de la presidència ucraïnès.Les imatges difoses mostren desenes dede Bucha. L'assessor presidencial ha sostès quefa la"per" i ha aprofitat el missatge a les xarxes socials per demanar més armes per a la protecció de la població als seus aliats occidentals., per la seva part,que "no es pot justificar". La condemna d'Israel té importància rellevant, ja que el país s'havia mostratper intentar mantenir bones relacions amb les dues parts i intervindre com a mediador en les negociacions.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor