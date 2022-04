Llum verda a l'acord de patrocini entre el Barça i Spotify

Ja és oficial. L'Assemblea de Compromissaris del Futbol Club Barcelona ha donatentre el club i el seu nou patrocinador oficial. Serà la plataforma musicalen una operació en la qual la junta blaugrana ha treballat durant els últims mesos.Els socis han aprovat l'acord per una gran majoria. Amb 625 vots a favor, 49 en contra i 27 en blanc, la companyia sueca serà la patrocinadora del Futbol Club Barcelona, que per primer cop lliga el nom de l'estadi al patrocinador del club. Es tracta d'un acord de màxims, amb Spotify com a principal patrocinador de la samarreta de partit també deli la samarreta d'entrenament.Tot això es produirà a partir de la pròxima temporada, ja que fins ara el patrocinador que serà rellevat per la plataforma de música era. L'empresa japonesa dedicada al comerç per Internet va arribar de la mà de la junta dei ara, la nova junta de, no preveia renovar l'acord, que finalment es farà amb Spotify.El president del Barça assegura que "ens sentim molt orgullosos" d'aconseguir "una aliança pionera com aquesta amb una entitat de referència arreu del món".i fent-los sentir, encara més, part de la família Barça a través d’experiències úniques, que ens permetran combinar l’entreteniment i el futbol fent possible que arribem, al mateix temps, a un major número de persones arreu del món".Durant l'assemblea d'aquest diumenge, Laporta ha anunciat que l'acord amb la plataforma anirà més enllà.gràcies al lligam amb el Barça. Així, el president ha explicat que el seu equip avalua la sensibilitat de lesamb les quals col·laboren per assegurar-se que van en línia amb la "" de la casa i ha admès que

