Haftu Teklu i Margaret Kipkemboi guanyen la Mitja Marató de Barcelona 2022

L'atleta etíopguanya lad'aquest any, una sensació que coneix bé, ja que el 2021 ja la va experimentar. Enguany, ha travessat la línia de meta al minutde l'anterior rècord. El corredor ha fet miques els seus registres i ja és història de la capital catalana.La kenianatambé s'ha acabat imposant a les seves rivals. Amb un temps de, ha aconseguit ser la primera a parar el cronòmetre i s'adjudica lade la cursa barcelonina.Laha reunit a, amb unsegons han informat els organitzadors de la cursa --. La carrera, de, ha començat al Passeig de Pujades a les 8:30 d'aquest matí de diumenge, amb cel tapat i una temperatura de 7 graus. El circuit ha estat íntegrament urbà. Ha passat per, el, la... Per a acabar de nou a Ciutadella.El podi l'han completat, en categoria masculina,en segona posició i amb un temps de, ien tercera posició, parant el temps al. En categoria femenina, la cursa ha estat disputada fins al final entre, que ha acabat segona amb un temps de. El podi femení l'ha completat en tercera posicióamb una marca deEn declaracions als mitjans,ha dit que ha "entrenat molt dur per a tornar a guanyar aquesta cursa" i que l'any que ve repetirà "sense cap mena de dubte".també ha compartit que "des que vaig trepitjar aquesta ciutat, el meuha estat guanyar aquesta carrera, així que ha estat una jornada magnífica".

