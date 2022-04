Per què neva fins i tot per sobre dels 5 graus?

Per què neva amb una temperatura fins i tot superior a 5 ºC?



Es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero l'ambient és molt sec. Com que l'aire per on cau està molt sec el floc de neu se sublima. — Meteocat (@meteocat) April 3, 2022

Catalunya viu aquest primer diumenge d'abril uninusual. Tots els pronòstics meteorològics dels últims dies s'han complert i, finalment,No només ho ha fet al Pirineu, com és habitual, sinó que també s'han vist flocs de neu a Collserola, el Vallès Occidental o el Garraf, entre d'altres zones.Hi ha alguns d'aquests territoris on la temperatura, però, no és negativa o, fins i tot, és una mica superior.Elexplica que aquest fenomen només es produeix quan hi haés moltper sota de la isozero. Això passa perquè l'aire està tan sec que, és a dir, passa de sòlid a gasós sense transformar-se en aigua. Per tant, la precipitacióen lloc de forma de pluja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor