Gossos contra el maltractament de les dones i la solitud de la gent gran

Calafell preveu inaugurar aquest estiu el nou, unon el consistori s'ha proposat ". L'Ajuntament vol que aquesta gossera municipal es converteixi en un lloc on els animals puguin aspirar a gaudir d'una "amb finalitats socials". Així, té previstper aque han patito assetjament, alhora que també se'n formaran perque viuen soles, sense xarxa familiar. "No ens hem de quedar en els estereotips bàsics d'un gos, perquè l'animal és un ésser viu que", sosté a l'ACN la regidora de Benestar Animal, Helena Rubio.L'any 2015, el municipi es va proposar convertir-se en, "però calien accions de qualitat enfocades cap a aquest objectiu", explica Rubio. Després d'incentivar els veïns per a què censessin els seus animals i aconseguir eixamplar el número de mascotes amb xip, el següent pas ha estat disposar d'unon atendre els gossos abandonats i oferir-los en adopció.L'últim any, l'Ajuntament va recollir del carrer prop de 150 gossos abandonats o perduts. La majoria van ser reclamats pels seus amos, però 24 van quedar desemparats i van ser traslladats a la protectora d'animals de Torredembarra, que centralitza l'acollida i adopció de gossos dels municipis del voltant. Amb el nou equipament de Calafell, on s'hi ha invertit més de 700.000 euros,Unes adopcions que l'Ajuntament vol que abracin un ventall ampli de possibilitats, "i no només respondre a la típica família amb canalla que busca acollir un animal". És per aquest motiu que, amb la posada en marxa del nou centre, preveuenque garanteixin un nou futur als gossos i, alhora, beneficiïn emocionalment les persones que els acullin.Per una banda, està previst ensinistrar. Rubio precisa que el projecte no està pensat tant sols per a gossos de races potencialment perilloses, sinó que es valorarà cada animal que arribi al centre i també podrien entrar al projecte animals procedents d'altres protectores.La regidora apunta que "moltes víctimes de violència de gènere disposen d'una polsera que els permet garantir una distància amb el seu agressor", però lamenta que "hi ha menys protecció de la desitjada, perquè a moltes dones no se'ls concedeix aquest dispositiu". Rubio assegura que oferir-los un gos de defensa "pot ser molt important per a la seva estabilitat" i sosté que "permet oferir eines a allà on no hi arribi la justícia".D'altra banda, la previsió és que al nou centre d'acollida de Calafell tambéRubio recorda que el municipi ofereix el servei 'Bon dia' als veïns majors de 80 anys que no tenen xarxa familiar, als quals cada matí Serveis Socials els fa una trucada per garantir el seu benestar. "Sovint no parlen amb ningú més durant tot el dia, i tenir un animal de companyia els pot donar molta vitalitat", apunta, tot afegint que la iniciativa busca "motivar els sentiments de la gent gran per a què no entristeixin".Rubio explica que el compromís de treure el gos a passejar i tenir companyia a casa són elements que milloren la salut emocional d'aquestes persones, "perquè poden crear un petit nucli familiar i viure una bellesa de més qualitat". La regidora puntualitza que la responsabilitat no recaurà al 100% sobre els avis que acullin els animals, els quals disposaran d'una persona que tutoritzarà aquesta adopció. Calcula que hi ha més de 80 veïns a qui els podria interessar aquesta iniciativa.Més a llarg termini, Rubio avança quede la nova gossera. Oferirper a infants ambo ensinistrar gossos per a activitats específiques a les residències d'avis són altres propostes que l'Ajuntament té previst iniciar els propers anys, alhora que es vol potenciar les instal·lacions com a centre formatiu. "Volem aprendre tot el possible d'experts i voluntaris", ressalta.I és que el centre funcionarà ambperò també beurà de les, ja que la previsió és "disposar d'una àmplia xarxa de voluntaris" que permetin desplegar els diferents projectes i tenir cura dels animals. Aquest voluntariat, afegeix, també està previst que s'involucri en el funcionament del nou centre de recuperació de felins que obrirà portes al municipi, amb espai per a una trentena de gats.

