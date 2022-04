El mercat d'opi més gran del món, paralitzat per ordre dels talibans

El, compleix amb una de lesque va fer el seu "govern" només conquerir el poder. Aquest diumenge, ha decretat lade-com les pastilles o la marihuana- a l'amb efecte immediat. En una publicació a, el principal portaveu talibà i viceministre d'informació,, s'ha fet ressò del decret i ha alertat que "".Per a fixar-nos en només una de les substàncies que han prohibit els talibans, és interessant el cas de l'opi. L'Afganistan té el. Segons l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (), la collita d'aquesta substància elva arribar a assolir les. Això són, unmés que l'any anterior. El país controlava el 2020 eli subministrava aarreu del món.Els ingressos derivats d'aquest negoci rondaven elsel 2021. Això, contant, només, el mercat nacional. Si obrim la mirada, tot i que no tenim xifres en què emmirallar-nos, sí que sabem que els guanys es multipliquen exponencialment. Segons informa l'oficina de l'ONU, la presa del poder dels talibans al país ha generat un increment de la incertesa que ha fet querespecte a l'any passat.La directora executiva de la UNODC,, considerava fa uns mesos que "la situació general de les drogues a l'Afganistan destaca la". Per a ella, la solució passava per a "promoureen el cultiu, la producció i la demanda de drogues il·lícites". La prohibició imposada ara pels talibans recorda a la seva etapa anterior al capdavant del país, quan a finals de la dècada de 1990, van prohibir la producció d'opi. Aleshores,va verificar que el cultiu es va erradicar en gran part del territori. Després de l'expulsió de la milícia l'any 2001, la principal via d'ingressos per a molts jornalers va tornar a ser la droga.ens l'ensenyen informes i experts internacionals com, que no dubten a qualificar el país de “”, assenyalant que són els mateixos líders talibans els que s’enriqueixen del negoci malgrat que ells ho neguin.

