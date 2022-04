Detenen una dona relacionada amb la mort d'un home a l'Alt Camp

Elshan detingut la matinada d'aquest diumenge una, de, relacionada amb la mort d’un home a la urbanització de, al municipi de, a la comarca de l'Alt Camp.Els fets van succeir el dissabte, a tres quarts de cinc de la tarda, quan es va rebre un avís per la presència d’un home malferit alImmediatament, es van activar els serveis d’emergència, els quals, en arribar, van confirmar que aquesta persona, de, havia mort.Agents de laes van fer càrrec de la investigació i aquesta matinada han detingut una dona, a la comarca de l’Alt Camp, per la seva relació amb aquests fets.En l'operatiu d'ahir a Mas del Plata, els agents van tallar el carrer perquè no hi pogués accedir cap veí de la zona. Tot i això, el desplegament policial va despertar l'atenció dels ciutadans, que van veure com es va personar la comitiva judicial.

