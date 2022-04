L’Ajuntament de Barcelona esmenarà la llei estatal d’habitatge

Així ho ha anunciat l'alcaldessa de la ciutat,, en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio. "Tenim molt a dir i presentaremper assegurar-nos que la llei efectivament, genera, perquè sense finançament no hi ha política pública d'habitatge", ha dit Colau.L'alcaldessa ha lamentat quei ha tret pit que l'administració que "més està fent" per promoure l'habitatge públic és l'Ajuntament de Barcelona. Així, Colau ha fet referència a la necessitat que la llei estatal incorpori les"Tenimi dades que ningú, femque ningú". Serà, ha dit, el primer cop que l'Ajuntament s'implica en una regulació estatal perquè "El govern delss'implicarà en unaPSOE-Unides Podem. "Estic segura que volem el mateix", ha dit Colau fent referència a les ministres de Drets Socials,, i Agenda Urbana,. Colau, doncs, ha fet referència a la necessitat que lad'habitatge que "sí que era efectiva"."El meu compromís és Barcelona, no estic pensant en fer cap altra cosa que no sigui Barcelona i estic plenament dedicada a la ciutat". L'actual, que ja portaal capdavant del consistori, no fa efectiva la confirmació de tornar-se a presentar a les, però deixa entreveure que pot ser possible repetir candidatura: "El meu compromís és amb el projecte, i no vull que sigui una anècdota".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor