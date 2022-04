Rússia torna a l'atac: bombardeig a Odessa i explosió d'una petroquímica

Altres notícies que et poden interessar

Leshan assegurat aquest diumnege al matí que diversosi han impactat contra una. L'ajuntament de la ciutat ho ha anunciat al seu canal de Telegram, alhora que ha enviat un avís perquè els veïns no obrin les finestres de casa. Per ara, eEl regidor de l'ajuntament d'Odessa, Petro Obukhov, haal seu perfil de Facebookde les tropes russes. "L'enemic ha atacat amb míssils Odessa. Un delsera un. No oblidarem ni perdonarem res", ha assegurat.ha estat un dels llocs ambrelativa durant la invasió russa i s'ha convertit amb un refugi per als ucraïnesos desplaçats d'altres àrees del país fortament atacades. Amb tot, però,durant setmanes i el centre de la ciutat està ple de barricades antitancs per enfortir-se contra la invasió.Mentrestant, el cap del Centre de Control de la Defensa Nacional russa, el coronel general Mijail Mizintsev, ha assegurat queestàen l'evacuació dels ciutadans estrangers que es troben a la ciutat de Mariúpol, segons l'agència russa TASS."D'acord amb la petició del president turc, Recep Tayyip Erdogan, al president rus, Vladímir Putin,que són ostatges dels nacionalistes a Mariúpol", ha explicat.Finalment, laentre els presidents rus i ucraïnès,i Volodímir, pot serEls borradors de les negociacions han avançat fins al punt que ja són possibles les converses directes entre els dos mandataris. Així ho ha assegurat el cap de la delegació negociadora ucraïnesa per a les negociacions amb Rússia, David Arakhamia."Ens estem preparant per a això, el moment més important, i ho confirma la nostra tesi que els borradors ja s'han desenvolupat suficient com per realitzar una consulta directa entre els dos líders dels països", ha detallat. Segons ell, doncs,de treballar "ràpidament en l'etapa final". El president turc ha fet saber als dos líders que​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor