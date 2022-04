Detinguda una famosa exportera dels Estats Units per abús de menors

, l'exportera de futbol i considerada una llegenda de la selecció dels, ha estat detinguda per presumptament haver abusat de menors i conduït en estat d'embriaguesa. De 40 anys i ja retirada des de fa sis anys, en la seva carrera Solo va guanyar uni duesEn concret, segons explica el portal TMZ, l'exfutbolista va ser detinguda en el pàrquing d'un centre comercial dequan anava en cotxe amb els seus dos fills. Per la seva reacció a la detenció, Solo també està sent investigada per resistència a l'autoritat.Els serveis jurídics de Solo han detallat que l'exportera ja es troba en. "Els seus fills són la seva vida i ja es troba a casa amb tota la; tot plegat ha estat més amable del que diuen els càrrecs que se li atribueixen", afirmen a través d'un comunicat.Tampoc és el primer cop que Solo s'enfronta amb problemes similars amb la. El 2014, mentre encara estava en actiu, l'exfutbolista va ser detinguda per presumptament haver atacat amb violència a la sevai al seude 17 anys. Malgrat tot, però, els càrrecs van acabar sent retirats.

