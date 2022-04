Confusió a Alemanya: el Bayern juga amb 12 futbolistes i pot perdre el partit

Escenes de confusió i surrealisme a. Elha jugat durant dos minuts amb un futbolista de més, amb 12, per un error a l'hora de comunicar els canvis. Ara, el seu rival, que tenia el perdut completament perdut, preveu portar el cas als despatxos per intentar treure-hi un resultat millor que el que s'havia produït al camp.Tot plegat ha passat al minut 85 del partit que enfrontava els campions alemanys contra el Friburg. En el minut 85 d'una victòria tranquil·la (1-4) del conjunt bavarès, l'entrenadorha donat entrada a Süle i Sabitzer per retirar Coman i Tolisso, però només el segon ha abandonat el terreny de joc.Dos minuts després, elha comunicat la decisió a l'àrbitre, que ha aturat el partit per comprovar si es complia l'anòmala situació i poder corregir-la. El cas sembla lluny d'estar conclòs i probablement elbuscarà tot el recorregut possible a través dels despatxos.

