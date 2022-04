Neu a cotes baixes i temperatures sota zero: l'entrada a l'abril més freda

⚠ S'ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per neu ⚠



➡ Ds. 06 TU a dl. 00 TU



➡ Avui possibilitat de >5cm per damunt dels 600m.

Demà possibilitat de >2cm per damunt dels 500m, si bé podria nevar localment a 200m fins al matí



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/GRoPAvCGmY — Meteocat (@meteocat) April 2, 2022

Una setmana deper entrar a l'abril que rematarà aquest diumenge ambsota zero ia cotes molt baixes. En concret, si a partir dels 300 metres d'altura -i fins i tot uns metres per sota- respecte del nivell del mar hi ha precipitació, hi ha força possibilitats que sigui en forma de neu.Per aquest últim dia de la setmana es preveuen, doncs, al matí ruixats febles i aïllats al, al litoral i alcentral, en forma de neu per sobre d'aquests 300 metres. De cara al migdia les nevades també poden afectar punts del Pirineu i del Prepirineu, segons la previsió delMentre avanci el diumenge, també en part per l'increment tímid de les temperatures, lase situarà entorn dels 500 metres, puntualment més baixa en moment de ruixat. Al final del dia, és probable algun ruixat de poca intensitat alcentral i al Camp de Tarragona, amb una cota de neu entorn dels 700 metres.Pel que fa a les temperatures, es mantindrà el fred dels últims dies. Gairebé tot el país es trobarà amb unaper sota dels zero graus, amb excepció de l'a, sobretot al litoral, que rondarà entre els cinc i sis graus de valor mínim. Malgrat això, no es pot descartar que en zones altes s'arribi a creuar la barrera negativa, com ja ha passat aquest divendres a la nit al Tibidabo

