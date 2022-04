Planten una desena de pianos a Barcelona perquè els toqui la ciutadania

Eli lahan plantat aquest dissabte una desena de pianos de cua alper a qui els vulgui tocar. La iniciativa ha sorprès molts turistes i alguns d'ells fins i tot s'han animat a fer sonar els majestuosos instruments. Bona part d'aquestes joies musicals estan a grans auditoris com un Bösendorfer Imperial, un Yamaha CFIII, a més de 8 Yamaha C7 i C3.A la iniciativa també s'hi han sumat músics amateurs i professionals, que han deixat amb la boca oberta a molts dels vianants. La jornada s'havia de fer el cap de setmana passat, però es va anul·lar pel mal temps. Aquest dissabte, tot i el fred, el sol ha acompanyat bona part del dia. Durant la jornada, tot aquell qui ho ha volgut ha pogut seure davant al piano i tocar allò que els venia més de gust.o bandes sonores han anat sonant mentre els vianants, molts d'ells turistes, s'aturaven per escoltar i prendre fotografies, ignorant per una estona que tenien al davant edificis tan emblemàtics com lao laEntre els músics professionals que aquest dissabte han posat banda sonora al centre de Barcelona hi ha el, que en declaracions a l'ACN ha explicat que el "públic agraeix molt que posem música als carrers després del que hem viscut". Una de les seves espectadores ha estat la Laura, que aquest dissabte passejava per casualitat per la zona. A parer seu, aquesta és una "iniciativa molt bonica". "Un piano és un instrument preciós i el senyor toca de manera espectacular, és un plaer escoltar-lo", ha assegurat.També ho ha gaudit molt la Valentina Pacheco que aquest matí havia de fer alguns encàrrecs pel centre. "Per mi ha estat un regal del dia", ha afirmat tot assegurant que la música l'ha fet "gaudir de l'instant". Laés una de les pianistes amateurs que s'ha atrevit a tocar el piano en ple passeig de Gràcia. Ella és de Suècia i viu a Barcelona des de fa tres anys. Aquí no pot tocar aquest instrument que toca des que era "molt petita". "Estimo els pianos i crec que aporten una atmosfera fantàstica al carrer", ha explicat tot celebrant la iniciativa.Qui també fa molt que no tocava un piano és la. Concretament, des que va començar la invasió de. Ella feia de professora en una escola de música d'una ciutat pròxima ai va haver de fugir amb els seus fills perquè hi havia "bombardejos a tocar de casa seva". Poder tornar a tocar ha estat un regal. "Això és meravellós perquè des que va començar la guerra no havia tocat més", ha detallat amb nostàlgia als micròfons de l'ACN.Els qui han assolit aquest dissabte la fita de tocar els deu pianos habilitats a passeig de Gràcia han aconseguit invitacions per a la semifinal i la final del concurs al. Concretament, la semifinal del certamen tindrà lloc aquest diumenge, 3 d'abril, al Petit Palau, en una sessió a les deu del matí i una altra a les cinc de la tarda. Cada pianista tindrà quaranta minuts per demostrar la seva tècnica. Hauran d'interpretar una obra espanyola i, com a novetat d'aquest any, almenys una escrita per un compositor català. També en podran tocar una de lliure elecció. Dels set semifinalistes, tres passaran a la final que se celebrarà a la sala modernista del Palau de la Música Catalana.

