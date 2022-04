Els trucs infal·libles per netejar la rentadora per dins

Elsque netegen, també. És obvi, però sovint no ens n'adonem. La, a qui confiem taques impossibles i deixem girar mentre fem qualsevol altra cosa,per la càrrega de roba i les males olors.Si ens n'oblidem, es poden generarque poden acabarA més, les floridures poden generar l'aparició del peix de plata que comporta l'aparició de més problemes: àcars i nous insectes. Així, és important netejar a fons la rentadora de tant en tant.Per fer-ho, només són necessarisque sovint tenim a casa:i un. Els dos elements de la rentadora on més habitualment s'acumulen les humitats són eli laque el subjecta a l'estructura.Eles pot netejar ambun netejador excel·lent que elimina les males olors i els bacteris. Elés senzill: posablanc al calaix del detergent i selecciona un mode de rentatge a unasuperior als. Un cop acabat el procés, fes un nou rentat amb la rentadora buida perquè quedi neta de vinagre i estigui llesta per tornar a netejar la roba.D'altra banda, laés la zona on més brutícia s'incrusta. Per tant, és recomanable. Els passos per netejar-la són fàcils i casolans:amb unper treure la màxima brutícia possible i, després, genera't unambAmara un drap amb elde la rentadora, deixa que actuï uns minuts i, després, rasca-ho amb una esponja. Repassa-ho amb un drap mullat i, finalment, passa'n un de sec perquè no hi quedi humitat.Això no obstant, hi haque ajuden a mantenir a ratlla les humitats a la rentadora. El primer és fàcil, només s'ha de deixar la porta oberta després de cada rentada. El segon, passar un drap net i sec per la goma de la rentadora sovint per eixugar les restes d'aigua.

