Will Smith fa un pas al costat: «Vaig trair la confiança de l'Acadèmia»

El protagonista delcontinua sent tendència 5 dies després de laque ha fet la volta al món. Aquesta vegada el motiu és que l'actor ha fet públic en un comunicat que fa un pas al costat i renuncia a l'. Una realitat que havia de materialitzar-se més tard o més d'hora, ja que quan l'Acadèmia decideix obrir un procés sancionador a algú, la seva renúncia és. El procés es va obrir aquest dimecres i aquest dissabte Smith ho ha fet oficial.Al comunicat, Will Smith reflexiona sobre la bufetada que li va propinar al còmicdurant la gala d'entrega dels Oscar d'enguany. Diu que les seves accions van ser "sorprenents, doloroses, injustificables...". També va més enllà en dir que "vaig trair la confiança de l'Acadèmia i vaig privar als nominats i guanyadors de l'oportunitat de celebrar i ser celebrats pel seu extraordinari treball". En l'escrit, també explica que, un càstig que farà públic l'Acadèmia el pròximL'Acadèmia ja ha respost a Smith amb un altre comunicat. El seu president,, diu que "accepta la renúncia de Smith" i declara que "els canvis necessiten temps i estic compromès a treballar per a".La renúncia de Will Smith no vol dir que en el futur no pugui rebre cap altre Oscar, perquè això passés hauria de deixar també el, quelcom que no té previst fer.

