Detingut a Platja d'Aro un home per amenaçar-ne un altre a punta de pistola i a plena llum del dia

La(Baix Empordà) haunde 64 anys i veí de Girona per, a plena llum del dia. Els fets van passar aquestpels volts de les dues de la tarda, quan l'arrestat va anar a una casa i va tocar el timbre.La, que estava a dins amb un amic a qui havia anat a veure, va obrir la porta i el. L'home va tancar de seguida la porta per evitar que el ferissin i es va amagar en una estança de la casa per trucar a la policia que al cap d'una estona va arribar al lloc dels fets. Elsvanelque els va dir que només estavai que la casa era seva.Els dos policies, però, van comprovar que de la butxaca dels pantalons de l'home sobresortia la culata d'una pistola i van decidir aturar-lo per comprovar-ho. En el registre posterior, elsEn concret es tractava d'unWebley, del model Mark i del calibre 455, que a més estava carregada ambreal i que, a més,. Per tot plegat, la Policia Local el va acabar arrestant i ara haurà de respondre per un delicte de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces.

