Els transportistes suspenen «temporalment» la vaga

La, entitat convocant de la vaga de conductors professionals iniciada el dia 14 de març, ha decidit. La decisió, que arriba després de vint dies, s'ha pres aquest dissabte ena Madrid a la qual han assistit un centenar de persones vingudes d'arreu de l'Estat.Elha posat en escac i mat al govern espanyol durant gairebé tres setmanes durant el mes de març. Les negociacions de l'executiu de Pedro Sánchez van tenir com a resultat el pacte al qual van arribar amb el, i del qual se'n va desemmarcar la, formada per autònoms i pimes.Entre els acords, destaca la bonificació de. Es tracta d'una mesura que la plataforma convocant considera insuficient. Això no obstant, la decisió d'aturar "temporalment" les aturades s'ha pres per poder "mesurar bé les forces" i no "desgastar-se". Segons han detallat, la vaga es reprendrà quan ho considerin oportú.

