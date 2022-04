Oriol Mitjà posa data a la setena onada de la pandèmia: «Ens agafarà sense immunitat»

Altres notícies que et poden interessar

L's'ha convertit en una persona dedurant la pandèmia de la. Ara que les dades demostren nivells baixos a les UCI i que el total de contagis no és molt elevat, les autoritats flexibilitzen encara més la gestió de la pandèmia. S'han eliminat les quarantenes dels positius asimptomàtics o lleus i es comença a parlar de la retirada de la mascareta en espais interiors.Mitjà, però,i alerta que ho farà de sorpresa: agafarà la societat "sense immunitat". L'epidemiòleg, en una entrevista a El Periódico,les decisions de les, que treballen per retornar a la "vella normalitat", és a dir, la situació prepandèmia."Pensen a accelerar el consum, que es tornin a omplir els hotels, que tornin a venir els mateixos vols diaris o més. És una", lamenta Mitjà, que considera queen interiors oper als contactes positius és, per a l'epidemiòleg, una "". Creu, doncs, que així "guanya l'economia" i perjudica la societat: "Hi ha unaque és, que ja ha generat una setena onada en molts llocs d'Europa". Pel que fa a casa nostra, Mitjà fa referència a la crescuda dels nous casos durant l'última setmana: va ser del 35%., però, és més: arribarà unaque causarà una, "ja veurem de quina gravetat". La data d'arribada?". D'on vindrà? "". L'epidemiòleg considera que el gegant asiàtic no podrà seguir contenint el virus tal com ha fet aquests dos anys: "Està a punt que se li escapi de les mans".​​​​​​

