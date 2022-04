Twitter permetrà editar les piulades?

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

Una de les demandes més reclamades pels usuaris depot fer-se realitat. La plataforma podria permetre modificar les piulades un cop publicades. Fins ara, els seus fundadors se n'havien mostrat reticents. De fet, un d'ells,, havia dit temps enrere que havien pensat diverses vegades en aquesta eina, però que "probablement mai ho farem". Ara, podrien haver canviat de parer.A través del compte de Twitter de la plataforma, han anunciat que treballen per a incorporar aquesta opció. Així i tot,. Tampoc sabem si, igual que passa a Instagram o a Facebook, a Twitter també apareixerà l'avís d'a les publicacions que han estat modificades. Però, tenint en compte que la publicació es va fer el dia, tot podria quedar en no res.L'última novetat que havia presentat la companyia data del 23 de març, quan van anunciar que incorporaven unals missatges directes, coneguts com a DMs.

