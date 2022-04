Cinc consells perquè el plàstic de les carmanyoles no suposi un risc

1. Fer cas de les condicions d'ús. Les carmanyoles tenen característiques diferents en funció dels seus components plàstics. Per tant, canvia la temperatura màxima a què es poden exposar, si es poden congelar o posar al rentaplats.



2. No escalfar els aliments amb la tapa. El vapor i les esquitxades poden provocar cremades i l'escalfor pot deformar la tapa, ja que moltes no són aptes per a microones.



3. No fer-les servir eternament. Si perden transparència o els surten taques blanques, és un senyal per renovar les carmanyoles. El plàstic es fa malbé, perd duresa i pot no garantir hermeticitat per als aliments.



4. No menjar-hi directament. Els coberts provoquen ratllades a la carmanyola i el plàstic es degrada més ràpidament. Millor menjar en plats i utilitzar la carmanyola només per conservar els aliments o transportar-los.



5. Evitar canvis de temperatura bruscos. És important que els plàstics no pateixin canvis de temperatura molt bruscos o cops, ja que es poden esquerdar i, per tant, perden les propietats hermètiques i capacitat de conservació.

És important tenir en compte que alguns aliments els comprem en envasos de plàstic aptes per al contacte amb aliments, però no es poden reutilitzar per conservar qualsevol altra cosa. "Els envasos s'autoritzen per a un ús determinat, alerta. És fonamental apte per a microones, apte per al rentaplats, apte per ser congelat, etc.

