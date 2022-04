USTEC amenaça Educació: «No continuarem el curs amb normalitat»

🌞 #Bondia || La presència del català a l’educació és l’eina fonamental per garantir que tothom creix dominant la llengua pròpia.



📌 Arreu dels Països Catalans, sortim als carrers per defensar l’escola pública i en català.



Ens trobem avui, perquè ens hi va el futur! pic.twitter.com/V2MKZmJj2M — SEPC (@SEPC_nacional) April 2, 2022

El sindicat educatiual conseller d'Educació,l'ordre directa de. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, la portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, ha reclamat que siguiquilade no acatar la sentència del 25% i que no la traslladi als centres.De fet,. Després de les sis jornades de vaga que els sindicats educatius han protagonitzat durant el mes de març per reclamar el català a l'escola, rebutjar el nou calnedari escolar i revertir les retallades, USTEC ha dit que si no aconsegueixen solucionar les "demandes"i "el".La portaveu nacional d'USTEC ha lamentat que l grup que se'n va desprendre a última hora - acabi amb la immersió. Segons Segura, deixar en mans dels centres la flexibilitat de fer els projectes lingüístics en funció de la realitat sociolingüística té dos: eldels centres queda "" i lapot quedar "" si el castellà se situa com a llengua vehicular.En aquest sentit, elhan convocat unaaquesta la tarda a Barcelona per "defensar l’escola pública i en català". Una concentració que es replicarà també arreu dels Països Catalans, amb punts de trobada aFinalment, Segura també ha fet referència alanunciat pel Departament d'Educació que situa l'inici del curs al 5 de setembre. "", ha alertat, deixant a l'aire la possibilitat que el cos de professors no respecti el nou calendari escolar.

