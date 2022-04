Feijóo evita les sorpreses al PP català i integra els noms proposats per Alejandro Fernández

Decidir el cap de llista per Barcelona

Tres dirigents delde Catalunya han estat escollits perper ser membres de la nova cúpula del partit. Divendres, Feijóo va comunicar els noms de la nova direcció en el congrés que se celebra a Sevilla . Tots tres,, són persones de l'equip d'l'actual president dels conservadors catalans. D'ells, Llanos de Luna i Ramírez, seran a l'executiva, el veritable govern del partit. Roca -fins ara a l'executiva- formarà part de la junta directiva, el màxim òrgan entre congressos. Alejandro Fernández i l'eurodiputadaja en formen part com a membres nats. Amb els nous nomenaments, el líder gallec envia alguns senyals de com pensa dirigir el PP.Lessobre la posició d'Alejandro Fernández al capdavant delcontinuaran i Feijóo prendrà les decisions que consideri en un futur immediat. Però els canvis, si n'hi ha, es faran a la gallega: sense presses i mirant de consensuar amb les forces vives de la formació. Això vol dir donar una carta de confiança a les. El nou cap del PP ha confeccionat la nova direcció a partir de la consulta amb els presidents del partit a cada comunitat, esmenant d'aquesta manera l'estil intervencionista de la Génova dels anys de, que va generar un seguit de malestars interns amb un resultat desastrós.Els nomenaments d'ahir no hipotecaran Feijóo si demà decideix fer canvis al PP català. Està previst unde la formació a Catalunya per al mes de novembre. A no ser que les eleccions andaluses capgirin el calendari. Però sigui quan sigui, els canvis que es puguin efectuar es faran quan Feijóo cregui que s'han de fer.María de los Llanos de Luna va serde Mariano Rajoy a Catalunya entre 2011 i 2016 i és actualmentper Barcelona. S'ha posicionat al costat d'Alejandro Fernández dins del PP català. Discreta en els seus moviments, ha aconseguit ser repectada per totes les branques del partit.Óscar Ramírez és un dels homes de Fernández a l'aparell del PP català, on ha dirigit el partit a Barcelona. És regidor per Barcelona, on ha tingut alguns enfrontaments amb. També és de la confiança del líder dels populars catalans Jordi Roca Mas, exdiputat al Congrés per Tarragona.La primera decisió que haurà de prendre Feijóo al PP català és el nom de l'. Un tema que s'haurà de resoldre en breu. Continuarà l'independent Josep Bou com a cap de cartell? El mateix Bou admetia dissabte pels passadissos del congrés que el canvi a Génova l'afectaria d'alguna manera. Però no sabia en quin sentit. Malgrat les tensions entre la cúpula del partit i la direcció a Catalunya, Bou havia mantingut bonaamb Pablo Casado. De fet, va ser aquest qui el va proposar com a alcaldable. Les relacions entre Bou i l'equip d'Alejandro Fernández són millorables. Però el que passa al PP català és que és molt difícil trobar alternatives millor.

