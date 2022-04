Barcelona, primera Capital Mundial de les Polítiques del Temps

s'ha convertit en la, figura creada per la Xarxa de Governs Locals i Regionals per generar mési donar mésa aquest tipus de, així com "estendre els seus impactes positius" en la societat, les empreses i el planeta.Les polítiques del temps promouenper satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana ide les persones. Aborda aspectes comen la pobresa de temps,entre la vida laboral i personal,més saludables oLa capital catalana ja ha estat seu de la iniciativa(2020 i 2021), un dels actes claus de la qual va ser, el 2021, la Declaració de Barcelona per les Polítiques del Temps. És la primera declaració política internacional en usos del temps, signada per les principals institucions, organitzacions i centres de recerca mundials, que demana reconèixer el dret al temps, com un dret de la ciutadania, repartit de manera equilibrada, igualitària, saludable, i eficient.Segons l'Ajuntament, el desplegament de la Declaració de Barcelona permetràque avancin cap a una, abordant aspectes com l'impacte de la digitalització i el teletreball, la bretxa de gènere en la pobresa de temps, l'equilibri entre la vida laboral i personal, horaris més saludables o la mobilitat sostenible.L'objectiu del desenvolupament de la Declaració és un full de ruta 2022-2024 per aconseguir que la UE inclogui recomanacions concretes del dret al temps i es formalitzi l'Agenda Urbana del Temps. Lala componen diverses entitats locals i regionalsi té l’objectiu de compartir coneixements entre els seus membres intercanviant experiències i bones pràctiques de ciutats i regions i avançar conjuntament en l’agenda de les polítiques de temps a partir del treball conjunt i les experiències compartides.

