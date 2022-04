Ucraïna acusa Rússia d'atacar amb míssils regions del centre i el sud-est del país

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritatshana primera hora d'aquest dissabted'haverdurant la matinada. ". Un míssil ha impactat una de les infraestructures durant la nit", renuncia a les xarxes socials el governador de la regió, Dmitry Lunin. I afegeix: ". Nombrosos atacs al llarg de la matinada". Per ara, es desconeix si hi ha víctimes.Al sud-est del país, el cap de l'Administració Regional, Valentín Raznichennko, ha denunciat. "A Dnipro, els míssils han tocat una instal·lació d'infraestructura que ha destruït greument.persones han quedat. A Kriviy Rig han impactat a la gasolinera. Els equips de rescat han extingit el foc. No hi ha ferits", ha comunicat al seu canal de Telegram.Mentrestant,properes a la capital mentre es retiren les tropes russes. Així ho anuncia l'últim informe del Ministeri de Defensa del Regne Unit emès aquest dissabte. Pel que fa a la zona oest de Kíiv, les tropes nacionals intenten anar fins aaixí com unaAquest dissabte,. Després de l'intent fracassat d'evacuació del divendres, l'entitat intentarà entrar a la ciutat per rescatar el màxim nombre possible de persones. Això no obstant, Creu Roja haqueho farà si totes les parts asseguren que lade població serà​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor