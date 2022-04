Algèria amenaça amb apujar el preu del gas només a Espanya

PREPÀREU-VOS, ESPANYOLS!

Per Mojame la jaula el 2 d'abril de 2022 a les 08:54 0 0

Això comença. Una vegada el Hassan tingui el sahara (no era espanyol???) anirà per Ceuta i Melilla I aquestes dues colònies no son territori OTAN O sigui, que ja podeu anaar preparant els vaixells. Això serà pitjor que Dunkerke. Ja veig (una altre vegada) als legionaris corrent cap a la seva estimada pàtria. Per cert. Als saharauis abandonats, no els diuen allò de: QUE PONE EN TU DNI?