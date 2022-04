Alba Barnusell, nova alcaldessa de Granollers: «Em sento preparada per seguir transformant la ciutat»

ha estat escollida aquest divendres nova. La socialista pren el relleu al fins aquest dimarts alcalde,, que va renunciar al càrrec als 67 anys després de sumar-ne 18 com a batlle de la capital vallesana, amb majoria absoluta els darrers quatre mandats.En el seu discurs, Barnusell ha assegurat que se sent "" per agafar el testimoni de Mayoral i "seguir transformant Granollers i fer-la cada dia una mica millor". En aquest sentit, assegura assumir el càrrec "amb respecte, compromís, ganes i", posant-se, diu, a la seva disposició pel que sigui necessari, seguint "la dinàmica duta a terme fins ara".En el seu dsicurs en la presa de possessió del càrrec, Barnusell ha assegurat que la ciutat "" de tots els veïns: "Vull escoltar totes les veus, d'entitats, associacions, ciutadans i de grups municipals", ha assenyalat. És per això que diu assumir la tasca "amb orgull granollerí"."Em sento preparada i amb força per recollir el testimoni de tots els 42 anys de tanta gent per, més moderna, atractiva, més canyera", ha dit. Amb tot, ha posat especial atenció a l'esforç per seguir fent de la ciutat un espai on el verd i guanyi presència, i ser un punt de trobada, amb un record per a les persones procedents d'Ucraïna que fugen del seu país i troben en la ciutat, com en moltes d'altres, un refugi.Nascuda a Granollers el 1979, Barnusell és llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ha exercit com aal mitjà local Granollers TV, entre d'altres. El 2003 va fer el salt a la política institucional en ser elegidaa la seva ciutat, assumint Joventut i Imatge i Comunicació, càrrec que va ostentar fins el 2007, quan va ser nomenada regidora de Cultura i Comunicació, sumant-hi les competències de Relacions Ciutadanes el 2011.Al 2015 Josep Mayoral la va nomenar, amb una àmplia cartera que englobava Comunicació, Relacions Institucionals, Serveis Jurídics, Contractació, Processos Estratègics i Cooperació Solidaritat. Al 2019 mantenia la primera tinença d'alcaldia, simplificant les seves competències a les que ha assumit fins ara, de Planificació Estratègica i Governança, funcions que ha liderat fins aquest divendres.A la, al 2019 va ser escollida com a delegada de Polítiques d'Igualtat. A nivell de partit, al 2020 va ser elegida primera secretària del PSC de Granollers, i des de desembre de 2021 és la responsable de la Secretaria de Cultura a l'executiva nacional. Ara agafa les regnes de la ciutat a poc més d'un any vista per les, en què tot està encarrilat perquè lideri les llistes socialistes per renovar l'alcaldia.

