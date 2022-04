Els treballadors d'Amazon a Nova York voten a favor de crear el primer sindicat de la companyia

"la victòria sindical més gran en la història d'Amazon"

El personal d'Amazon a la planta logística deha votat aquest divendres a favor de crear elpervots a favor ien contra, aproximadament un 10% dels vots segons ha informat la National Labor Relations Board dels Estats Units en un còmput inicial. Més detreballadors formaven el cens de la planta, l'únic magatzem d'Amazon a la ciutat de Nova York.Aquesta és la primera derrota pel gegant de Jeff Bezos i la primera victòria pels treballadors de la companyia que, fa poc més d'un any, l'abril de l'any passat, veien com a la planta d'guanyava el 'no' per un estret marge.Aquesta, també,, que podria veure encetar una nova era pels sindicats al país. Per posar-hi context: l'any passat, el nombre de treballadors sindicalitzats va baixar unEl New York Times defineix el resultat com. Molts líders sindicals creuen que aquest pot ser un punt d'inflexió, "unaals estàndards laborals de moltes indústries del país". Derrick Palmer, empaquetador d'Amazon a Staten Island i cofundador del sindicat de la companyia, ha dit que espera que això esperoni a altres instal·lacions a fer el mateix.En els últims dos anys, la companyia ha crescut exponencialment i ja compta amb. Potser, l'esperança s'estén més enllà dels Estats Units., que havia posat molts esforços en evitar aquest desenllaç.encara no ha fet cap comunicat al respecte.

