«Hayya Hayya», així sona la cançó oficial del Mundial de Qatar 2022

Des dealde Shakira. Les cançons dels Mundials de futbol sempre han estat un èxit musical tots els estius en els quals s'ha celebrat el torneig. El 1962 es va iniciar aquesta tradició d'acompanyar la presentació del torneig amb una cançó, fet que es va anar ampliant amb el pas dels anys.del major torneig esportiu del planeta.Més endavant, les mateixes seleccions van decidir abanderar-se amb himnes i cançons propis: la selecció espanyola n'és una prova, amb diversos temes al segle XXI., en honor als guanyadors del campionat mundial de 2018. Aquest divendres coincidint amb el sorteig per a conèixer els grups de, s'ha presentat la primera cançó.Hayya Hayya (Better Together) és el primer single del conjunt de cançons que formaran part de la banda sonora del Mundial de 2022. La nord-americana, el nigeriài la qatarianasón els intèrprets d'aquest tema, que amenitzarà el sorteig i busca simbolitzar la capacitat del futbol de "bastir ponts al món". Així ho han explicat els responsables del torneig en roda de premsa aquest matí.

