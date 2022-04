Fiança de més de 300.000 euros per a l'exalcalde de Tarragona pel cas Inipro

Finalment eltindrà judici. Segons ha avançat El Món i ha pogut confirmar, l'exalcalde i actual regidor socialista, la també regidora del PSCi altres membres del partit investigats en la causa, hauran de respondre davant del tribunal ben aviat. En el decret de l'obertura del judici oral, el titular dela imposa unaa qui va ser el màxim representant de la ciutat entre els anys 2007 i 2019.La justícia investiga un presumpte cas de. Els fets investigats s'ubiquen entre els anys 2010 i 2012, quan l'Ajuntament de Tarragona, llavors comandat pel PSC, va adjudicar un contracte -amb dues pròrrogues- a l'empresa Inipro, després d'un concurs públic. Durant el procés judicial, l'exalcalde ha garantit públicament que existeixen unes memòries dels treballs que va dur a terme aquesta empresa.La seva funció era, i per a això va contractar diferents persones que més tard es va descobrir que eren(JSC). El cas va anar més enllà amb una peça separada a, on el Grup Inipro hi tenia la seva seu. A raó dels múltiples contractes que tenien amb administracions governades pels socialistes, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, la justícia també investigava un. Fins i tot el jutge planteja queEn total, són nou processats, alguns d'ells membres del govern municipal d'aquell moment, i el cas pren especial rellevància política donat que l'acusació ha plantejat una presumpta desviació de fons públics per pagar campanyes electorals.

