El preu dels carburants, una llosa per als transportistes

Tres setmanes de vaga en el sector del transport. Els professionals protesten per reclamar un equilibri entre els costos i els ingressos, arran de les despeses afegides per l'increment dels preus de la gasolina i el gasoil, efecte estretament lligat a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna. L’aturada en l’activitat logística ha sumat suports a mesura que avançava i ha obligat l'executiu espanyol a prendre mesures, com la rebaixa del cost dels carburants, que s'aplica des d'aquest divendres.

Xavi Torriente Martínez és xòfer autònom d’un camió de repartiment de l’empresa alemanya de logística DHL. Torriente forma part d’un grup d’autònoms que condueix camions petits per carretera i que pateix la crisi del sector per l'alça de preus. Explica que els seus companys no conformen el gruix majoritari dins de les mobilitzacions, protagonitzades per conductors de camions grans, però exposa que es veuen igual d’afectats per l'escenari econòmic. En el seu cas, l’escalada del cost dels carburants li ha comportat unes despeses extra de 200 euros mensuals.



Torriente reparteix paquets per a empreses i particulars a la zona del Vallès. La seva ruta diària passa per les Franqueses i la Roca del Vallès, però alguns dies, abans d’iniciar la jornada, es desplaça fins a la benzinera a omplir el dipòsit amb gasoil. Aquesta setmana ha acudit a la més barata per minimitzar les despeses. "El gasoil estava a deu cèntims més respecte a la setmana passada", diu. "És una barbaritat", afegeix.

En relació a la bonificació de 20 cèntims per litre que el govern espanyol va anunciar dilluns passat, el conductor mostra un descontentament rotund. Reivindica, juntament amb els seus companys autònoms, una. Pel que fa als ajuts directes, creu que són només una solució per a un futur immediat. "Ens donen uns diners que el dia de demà invertiràs en alguna cosa i desapareixeran”, denuncia.

La resposta del govern espanyol, insuficient

L’executiu espanyol va fer públic dilluns passat unper posar fi al conflicte provocat per l’augment dels carburants i el sobrepreu de l'energia. El govern deva mantenir converses amb la patronal dels transportistes que van permetre consensuar una bonificació de 20 cèntims per litre, així com 6.000 milions en ajudes directes, rebaixes d’impostos i 10.000 milions en crèdits ICO. L'ofensiva de la Moncloa, però, no ha generat una satisfacció unànime entre els transportistes i tampoc ha sigut suficient perdel sector. De fet, la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera ha instat els petits transportistes a continuar amb les protestes per exigir “solucions de veritat”.

La decisió del govern central per fer front al malestar pels preus dels carburants arriba una setmana en què elha fregat un rècord des del setembre de 2012. El context de crisi energètica provocada per la invasió russa a Ucraïna ha agreujat la situació dels preus del combustible, que ja travessava unes setmanes dedes de finals de gener.​​​​​

