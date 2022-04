L'actor Alain Delon demana l'eutanàsia als 86 anys

El llegendari actor francèsi ha sol·licitat morir a través del suïcidi assistit. Fa tres anys, el 2019, va patir un doble infart cerebral, deixant-li seqüeles molt greus., país en el qual resideix i on aquesta pràctica és legal. El seu fill Anthony Deloin ha comunicat la decisió del seu pare en una entrevista al mitjà francès RTL. Hores després de fer-se oficial la voluntat deon ha donat les gràcies a totes aquelles persones que l'han acompanyat al llarg de la seva vida. "M'agradaria agrair a tots els que m'han acompanyat al llarg dels anys i m'han brindat un gran suport, espero que els futurs actors puguin trobar en mi un exemple, no només al lloc de treball sinó a la vida quotidiana, entre victòries i derrotes. Gràcies, Alain Delon".Ni ell ni la seva família han comunicat quan es durà a terme el procediment, però Delon ja havia manifestat el seu suport a legalitzar aquesta pràctica de mort assistida., sense passar per hospitals, injeccions i altres. Envellir fa fàstic i no pots fer res sobre això", havia expressat en una entrevista a França. Va intentar pal·liar el dolor que li provocava el càncer de pàncrees a la seva dona amb una petició d'eutanàsia per a ella, però no va ser possible. Delon deixa enrere una carrera immensa a nivell cinematogràfic i una vida personal carregada de polèmiques, sortides de to i protagonisme a les primeres pàgines dels mitjans sensacionalistes.L'última gran estrella del cinema francès clàssic -, només queda ell a nivell interpretatiu- va ser una icona absoluta del gènere policíac del seu país, un mite per a una generació que va créixer en la postguerra mundial. El seu llegat cinematogràfic és immens, amb obres mestres del setè art que són referenciades pels cineastes contemporanis: des dels films del Polar Francès com(1967),(1969),(1970) o(1972); passant per les obres mestres italianes en les que va participar com(1963),(1962) o(1960). Encara que les seves aportacions al setè art durant la dècada dels anys 70 i 80 va ser menor, el 1990 va associar-se ambper relatar un documental sobre la, moviment que va ser contemporani dels seus clàssics policíacs.Delon, un dels majors galants que ha fructificat en la indústria cinematogràfica d'Europa, competia cos a cos amb la iconoclàstia de personatges com. Elva ser un dels seus escenaris predilectes des de la seva primera arribada al certamen, el 1956 i la seva última, el 2019, on va recollir un premi per a la seva trajectòria. Actor de raça, sempre va assegurar que si ell no s'hagués dedicat a la interpretació "seria mort".el van acompanyar tota la seva carrera i en les últimes dècades, els seusde la cara més coneguda del cinema francès clàssic. Amic (i a estones rival) de Jean-Paul Belmondo, van ser les dues cares més dures de la construcció d'una indústria cinematogràfica a França que ha homenatjat més els cineastes de la Nouvelle Vague que els creadors del cinema obscur, tenebrós i policíac del Polar. Delon perdrà la vida a Suïssa en els pròxims mesos, deixant enrere una filmografia com molt poques en la història del cinema europeu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor