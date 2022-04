Aznar versus Rajoy, duel (telemàtic) a Sevilla

Dues mirades oposades

Han parlat per separat i no s'han dirigit la paraula. De fet, ho tenien difícil. A casa per Covid,ha intervingut en el congrés del PP a Sevilla telemàticament. Després ho ha fet. Aznar ha definit la situació del seu partit com el temps d'una "gran prova" i ha mostrat el seuexplícit a: "La teva victòria serà la de tots". També ha tingut temps per fer una referència a: "Amb la seva renúncia ha donat lloc a aquesta nova situació. Gràcies, Pablo, allà on estiguis, pel teu esforç", ha apuntat. L'esment a Casado, encara president del PP, ha estat rebut amb aplaudiments.Aznar ha recordat el congrés de Sevilla que, ja fa molts anys, el va fer líder del PP. "A Sevilla vam iniciar un camí nou", ha dit. I ha resumit en tres paraules el llegat de la refundació del partit: generositat, ambició i responsabilitat, per fer del PP "ladel centre dreta". L'expresident espanyol ha afirmat que el partit no ha d'acceptar "de ningú". "Vam trencar el mite de l'", ha proclamat. Ha elogiat l'esforç fet en el seu moment per sumar liberals, conservadors i democristians en unes úniques sigles., ha advertit Aznar, que ha recordat les víctimes d'ETA membres del partit. "Per la seva memòria, no podem fallar", ha repetit. Tot seguit, ha mostrat el suport a Feijóo "sense reserves i amb esperança". Ha demanat un suport "decidit" de tot el partit entorn el nou líder i ha atacat el govern de coalició pel seui per la pèrdua de pes d'Espanya al món. "Que Espanya no torni a ser mai més l'excepció", ha demanat. També ha fet una indirecta referència aquan ha reclamat no abandonar el projecte europeu i el valor de la "reconciliació".Rajoy ha començat afirmant que, quan va dimitir, va dir que "s'apartava però no que se'n volgués anar". Això sí, ha deixat clar que estava "disposat ael menys possible". "Així és com entenc la lleialtat", ha reblat. El dirigent gallec ha apuntat, però, que no espera "ni reconeixements ni protagonisme". Ha manifestat també el seua Feijóo ("el mateix que em vau donar a mi, no més, perquè no pot ser") i ha demanat no oblidar que voten el PP persones d'idees molt diverses i totes s'hi han de sentir representades. L'expresident, que ha presentat el PP com "un, no un club exclusiu", ha raonat que a la formació poular sempre li ha tocat arreglar la situació econòmica i evitar la fallida, i ha recordat que a Feijóo probablement li tocarà el mateix. Com Aznar, ha fet un elogi exprés de Casado per la seva defensa de les sigles del PP.El moment en què Rajoy ha estat mésha estat quan ha defensat el: "Aquell toro el vam lidiar nosaltres. La llei es va complir la Constitució va prevaler". Rajoy ha destacat que la defensa d'Espanya és un dels valors essencials del PP. "Espanya no és una nació de nacions", ha clamat. Ha qüestionat que la situació a Catalunya sigui ara millor gràcies al "diàleg". Segons ell, el que ha passat és que "alguns han pres nota".El dirigent gallec ha ironitzat sobre la primera vegada que va conèixer el nou líder popular, sent ell vicepresident de lai Feijóo un funcionari: "Crec que no li vaig fer massa cas, però sí que el vaig voler fitxar. Se'm va avançar", ha relatat. Romay, pare polític de Feijóo i un dels gats vells de la política gallega, era a l'auditori sevillà. Rajoy ha dit que "no s'ha de prescindir de ningú al partit i ha advocat per"Els companys resolen els seus problemes amb voluntat d'acord i amb lleialtat", ha afirmat en el que pot ser entès com un correctiu als dirigents del PP després de la crisi viscuda.La distància entre tots dos és més profunda que la distància geogràfica. Malgrat això, Rajoy ha aplaudit diverses vegades Aznar. En aquest congrés, tot està calculat i sotmès a una curiosagallega. El partit ha retuta tots dos exlíders del PP, que ja no es reconeixen. D'alguna manera, ha estat un duel entre duesdel que ha de ser la força principal de la dreta espanyola.Aznar, la dreta eixuta i, amb ínfules restauracionistes, ha llançat els seus advertiments contra tota indulgència a l'hora de defensar la "llibertat". Per ell, el PP ha de reconquerir el poder i aspirar a canviar la societat sobre noves bases., ha estat l'expressió emprada. La moderació, el centrisme, són una via per triomfar, per sumar companys de viatge per fer una part del camí.Rajoy, més gallec que mai avui a Sevilla, encarna elque no té més pretensions que guanyar eleccions. En l'anterior congrés, el 2018, va haver d'assistir a la derrota de la seva candidata,, a mans d'un inesperat Pablo Casado, que arribava per passar l'escombra i endur-se tot el marianisme. Rajoy s'ha cobrat la venjança i avui ha assistit a l'entronització d'un altre gallec, d'un format diferent al seu però representant al capdavall una idea similar del partit i del poder. En política, el que importa és durar.

