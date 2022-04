Crit d'alerta dels ramaders pallaresos pel suposat atac d'un llop

Critiques a la gestió de l’Administració

Participants a la reunió d’aquest divendres a la Torre de Capdella. Foto: ACN

Elsdel Pallars i del Pirineu han fet undavant el suposat atac d'un llop a una ovella d'un ramat que estava pasturant per les muntanyes del nucli d'Aguiró, al terme municipal de la Torre de Capdella, a la. Tal com va explicar aquest diari, els fets van tenir lloc el passat 14 de març i l'ovella no va morir, segons el pastor Josep Jordana, perquè ell era allà i el depredador va fugir en veure'l.Jordana ha explicat que els fets van tenir lloc a les 15 hores de la tarda quan estava pasturant el seu ramat d'ovelles en una solana de les muntanyes, prop del poble. Ha matisat que a l'hivern, les ovelles "van al seu ritme" i les pastura assegut mentre contempla el ramat. De sobte, va veure que a uns 87 metres, a l'altra punta del ramat hi havia unes ovelles amb un "comportament atípic". Va fixar-hi la vista i de seguida es va adonar que hi havia un "intrús".En Josep va pensar primer que es tractava d'una guineu o una llebre però quan encara no s'havia aixecat del terra ja va veure que l'intrús es llençava al coll d'una ovella. Llavors es va dirigir cap al lloc i s'hi va aproximar fins a uns 10 metres. Quan va arribar-hi va veure el llop, i quan aquest el va veure, va deixar l'ovella i el va mirar fixament. Fins aquell moment, en Josep no es va adonar que allò era un llop i ha dit que té "claríssim" que va ser així. Aleshores, el llop va marxar i el Josep va anar a buscar l'ovella atacada, que sagnava una mica. La va ajudar a incorporar-se i quan va estar dempeus, va començar a córrer espantada en direcció al poble.En Josep va trucar als Agents Rurals per avisar dels fets i al cap d'una hora i escaig es van presentar al prat. Malauradament no quedava rastre del llop ni de l'atac. Això no obstant, van obrir una investigació per aclarir el que havia passat i l'endemà hi van tornar per comprovar que l'animal no havia tornat a aparèixer.El president del sindicata Lleida,, s'ha reunit aquest divendres amb el pastor afectat, amb el regidor de la Torre de Capdella, el president de la EMD d'Aguiró,, i el president de la Federació Ramadera de Catalunya,. Roqué ha demanat lade ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, i l'ha acusat de permetre la fauna salvatge com el llop amb una llei aprovada fa uns mesos que el protegeixi.En aquest sentit, Roqué ha recordat que fa temps que avisen al Govern i l'Estat de la situació que s'està vivint a les comarques de muntanya amb els. "Ens estem carregant el modus vivendi" de la gent de muntanya, que és la. Així mateix, ha alertat que la situació pot anar "més enllà" i ha considerat que si augmenten els depredadors, al final també se'n veurà afectat el turisme. Roqué també ha demanat fer una"al territori", amb els afectats i els responsables del Departament d'Acció Climàtica.

