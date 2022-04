El PSC proposa al Govern un pla de 2.000 milions d'euros per pal·liar l'impacte de la guerra a Ucraïna

El PSC ha traslladat al Govern un document ambper fer front a. El paquet, de 2.000 milions d'euros en total, inclou mesures en l'àmbit econòmic, en el social i en l'energètic. Entre les iniciatives proposades, hi ha unade l'Institut Català de Finances (ICF) per valor de 1.000 milions en avals per a empreses i autònoms i 1.000 milions més en ajuts a empreses, autònoms, famílies i ajuntaments. En fiscalitat, demanen unaper a tots els vehicles comercials i el manteniment de lesdel 2020 pels vehicles privats durant aquest any. Finalment, per reduir la factura de la llum i el gas, reclamenEl PSC vol que el Govern "dobli l'energia eòlica" i multipliqui l'energia fotovoltaica "per 20". Així ho ha explicat la portaveu,, que ha dit que ara mateix a Catalunya la presència de l'energia fotovoltaica és "ridícula". El document del PSC també demana bonificar el 100% de l'impost sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a les activitats agroindustrials i ramaderes. Per evitar que vehicles contaminants es mantinguin en circulació i ajudar el sector del transport, proposen subvencions directes per renovar la flota. Així, proposen dotar una línia de subvencions de 22 milions. "Amb aquests recursos es podriende pimes i autònoms durant un any", apunten.El paquet de mesures dels socialistes també proposen un fons extraordinari de 150 milions perquè els ajuntaments facin front a les despeses extraordinàries derivades de les conseqüències de la pandèmia. D'altra banda, proposen crear unaper fer seguiment de les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi. Demanen al Govern que desplegui el reial decret perquè s'apliqui a Catalunya la revisió dels preus en els contractes públics d'obres. I desplegar la llei dels espais agraris. A més d'Aragonès, el PSC també ha fet arribar el document de propostes a PIMEC, Foment del Treball, CCOO, UGT o la Taula del Tercer Sector.

